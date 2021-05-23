







Как написала посол в Twitter, Витольд Ашурок погиб в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси, «и необходимо, чтобы его незаконное заключение и бессмысленная смерть» понесли ответственность.





Ранее Делегация ЕС в Беларуси выразила «глубокие соболезнования родственникам Ашурка, его друзьям и всем, кто его знал. Пусть хорошие воспоминания помогут тебе пережить это тяжелое время».





«Европейский Союз подчеркивает свое требование о немедленном освобождении всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц. Его цель - привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси», - написала делегация