Фото: ONLINER.BY





Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.





Культовый Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу в Жодино после 30 суток ареста. Журналисты Onliner.by встретили его.





— Какие планы на будущее?





— Учиться.





— С кем был пес Феликсик все это время?





— Кто-то забрал, у кого-то ключи были, я не волновался за него.





— Сколько книг прочитали?





— У нас не было книг.





— Чем занимались?





— Шатались, болтали, играли там в шахматы…





Сергей Миронов получил известность благодаря милицейскому видео, снятому после его первого задержания. Парень в непринужденной манере рассказал о своих планах на жизнь и вызвал фурор в интернете.



