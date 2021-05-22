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Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу после 30 суток ареста

Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.

Фото: ONLINER.BY

Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.

Культовый Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу в Жодино после 30 суток ареста. Журналисты Onliner.by встретили его.

— Какие планы на будущее?

— Учиться.

— С кем был пес Феликсик все это время?

— Кто-то забрал, у кого-то ключи были, я не волновался за него.

— Сколько книг прочитали?

— У нас не было книг.

— Чем занимались?

— Шатались, болтали, играли там в шахматы…

Сергей Миронов получил известность благодаря милицейскому видео, снятому после его первого задержания. Парень в непринужденной манере рассказал о своих планах на жизнь и вызвал фурор в интернете.
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