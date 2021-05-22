Шойгу: в России началось массовое производство боевых роботов
В пятницу, 21 мая 2021 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом.
Об этом он рассказал на лекции марафона «Новое Знание». Сергей Шойгу По словам Шойгу, эти роботы способны воевать самостоятельно, пишет belnaviny.by.
«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — подчеркнул министр.
18:16 22/05/2021
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