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Шойгу: в России началось массовое производство боевых роботов

В пятницу, 21 мая 2021 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом.


Об этом он рассказал на лекции марафона «Новое Знание». Сергей Шойгу По словам Шойгу, эти роботы способны воевать самостоятельно, пишет belnaviny.by.

«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — подчеркнул министр. 
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