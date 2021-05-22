Шойгу: в России началось массовое производство боевых роботов





Об этом он рассказал на лекции марафона «Новое Знание». Сергей Шойгу По словам Шойгу, эти роботы способны воевать самостоятельно, пишет belnaviny.by.





«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — подчеркнул министр.







