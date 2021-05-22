



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил член Бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Александр Опарин.





«Отсылка к имевшим место финансово-хозяйственным нарушениям, неправомерному использованию льгот, положенных резиденту ПВТ, попытка вывода активов из страны – это всё, как говорится, “от лукавого” и не имеет особого отношения к происходящему», - отметил он.





По его мнению, обвинения в адрес TUT.by не что иное, как повод перевести дело из политической сферы в экономическую и заявить, что «у нас никто не преследуется по политическим мотивам».





«Или что – руководство ПВТ и контролирующие органы только сейчас все эти “вопиющие” нарушения увидели? TUT.by с 2019 года все эти льготы “выбирал” неправомерно, и чужое ПО использовало неправомерно, и много чего ещё...Нет. Просто пока TUT.by оставался относительно лояльным к властям и не переходил известных “красных линий”, власти на это не обращали внимания. Любопытное и показательное высказывание основателя проекта Юрия Зиссера “ну вы сами всё понимаете” вообще когда-то стало Интернет-мемом, а касалось оно, напомню, скандала с прекращением трансляции концерта Лявона Вольского на TUT.by, который попытался исполнять, по словам того же Зиссера, “оскорбительные частушки о ЦИК”», - отметил он.





При этом Опарин признает, что в последнее время портал стал откровенным проводником неолиберальных ценностей и одним из рупоров антилукашенковской пропаганды и протеста: сначала откровенно «лёг» под Бабарику, потом стал «неравнодушен» к Тихановской.





«Это все видели по содержанию материалов. Однако и Зиссер тоже был либеральных взглядов, но считал, что прямая конфронтация с властью не даст никакого результата, - кроме того, что непонятно чем закончится. Но его смерть по времени почти совпала с президентскими выборами прошлого года, и с этого момента началась “резкая радикализация” TUT.by», - обращает внимание он.

Опарин подчеркивает, что не может точно сказать, с чем данный факт был связан. Возможно, с внешним финансированием, возможно, и с позицией нового руководства или учредителей портала, полагает он.





«Понятно, что представители власти явно выходили на них, рекомендовали “не раскачивать ситуацию”, но не были услышаны. И решили любым способом “зачистить” один из самых посещаемых информационных сайтов в Беларуси с долей охвата, кажется, в 60-70%. Витоге мы имеем, как сказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, “американизированную стилистику уголовного преследования, когда обвинение предъявляется в связи с финансированием и неуплатой налогов, а не в связи с деятельностью субъекта”», - обратил внимание он.





Впрочем, считает Опарин, в этом всём есть одна главная неприятная составляющая.





«Ведь по сути портал TUT.by оставался одним из последних независимых от государства Интернет-СМИ, со своим особым видением проблем в государстве, с которым я лично внутренне часто был не согласен. Но это был источник альтернативной информации о ситуации в стране, которую не найти в государственных СМИ, и закрытие TUT.by — это откровенный удар по нашему общему конституционному праву на свободное получение информации — пусть даже и противоречащей чьему-либо собственному видению и политическим позициям. Вольтер этого никогда, конечно, не говорил, но что-то есть привлекательное во фразе: “Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать”. С запретом на свободу высказывания я тоже никак не могу внутреннее согласиться», - резюмировал он.



