Жена умершего политзека Ашурка рассказала, что у него не было проблем с сердцем
Жена погибшего политзаключённого Витольда Ашурка рассказала, что у её мужа никогда не было проблем с сердцем. Хотя предварительной причиной смерти 50-летнего белорусского оппозиционера названа как раз остановка сердца.
Витольд Ашурок
Также Ольга говорит, что последнее письмо от Витольда пришло 30 апреля. С тех пор — тишина, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.
Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти политзаключённого у неё нет. В Следственном комитете по номерам, которые ей дали, никто не берёт трубку, сообщает Белсат.
О смерти Витольда Ашурка стало известно вечером 21 мая. Его содержали в шкловской исправительной колонии №17. Именно из письма Ашурка недавно стало известно, что в колонии на одежду осужденных по протестным статьям пришивают желтые бирки.
Витольд Ашурок — активист из Лиды, участвовал в работе Партии БНФ и движения "За Свабоду!". В 2021 году его впервые задержали 9 августа, в день выборов. Суд арестовал его на 20 суток: 15 — за участие в несанкционированном мероприятии и 5 — за то, что отказался встать, когда вошел судья. Вскоре его отпустили, но уже тогда было начато уголовное дело.
В январе 2021 года Витольд Ашурок был осуждён на 5 лет колонии. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробности неизвестны.
Источник: Еврорадио
16:12 22/05/2021
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