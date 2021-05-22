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Пресс-служба Лукашенко назвала Нагорный Карабах «освобожденными территориями». А потом передумала

Александр Лукашенко утром 22 мая провели телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. 14 апреля 2021 года. Фото: president.gov.by


Лукашенко и Алиев обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам. Так, Лукашенко поблагодарил Алиева за поддержку и поставки в Беларусь нефти, а тот в ответ рассказал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает Белсат.

Также стороны обсудили направления сотрудничества и реализацию прошлых договоренностей.

«В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе», – сообщает пресс-служба Лукашенко.

Как сообщает «Наша Ніва», ранее в этой фразе вместо «в регионе» упоминались «освобожденные территории». Возможно, речь идет о территории самопровозглашенной Армянской Республики Нагорного Карабаха, на которые вошла азербайджанская армия.

Пресс-служба Алиева пока молчит о переговорах.
Источник: Белсат
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