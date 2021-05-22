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Павел Усов: Они запрещают и уничтожают потому, что могут запрещать и уничтожать, это единственное, что они могут

"Завтра они могут запретить говорить о том, что Земля круглая, или запретить читать и писать".

Павел Усов: Они запрещают и уничтожают потому, что могут запрещать и уничтожать, это единственное, что они могут
Комментировать или пытаться логически, исторически оспорить все новые и новые инициативы ГУБОПиКа (нацификация национальных символов) и иже с ним - это действовать вопреки собственному здравому смыслу. В системе Лукашенко ГУБОПиК - это Академия всех Наук и Академия справедливости в одном составе, пишет политолог Павел Усов.

Завтра они могут с тем же усердием запретить говорить о том, что Земля круглая, или запретить читать и писать, как это делали в некоторых обществах. Запретить музыку и фильмы, как в известном фильме "Эквилибриум". В конце концов беларуский язык.

Не удивлюсь, если скоро будут арестовывать за то, что в квартире есть книги. Это настолько преданная "делу" структура, что если нужно будет запретить Лукашенко, они и его запретят.

Смею предположить, что ГУБОПИК стал особой привилегированной структурой, получившей от Лукашенко полную свободу действий во всем что касается подавления протестов, преторианской гвардией.

Они (члены подобных структур) не действуют и не будут действовать опираясь на факты, науку, доказательства, разум. Это новая инквизиция, защищающая некую идею, которая непонятно и неизвестна им самим.

В системе остались люди, которым знание и мораль не нужны в принципе. Сама же власть Лукашенко это отрицание всего: закона, морали, науки, мысли, человечности. Это полное внутреннее разложение. Всех, кто останется в этой системе, будет ей служить ждет внутреннее самоуничтожение.

Они запрещают и уничтожают потому, что могут запрещать и уничтожать, это единственное, что они могут.

Пусть запрещают. Несмотря на запреты и забвение наши духовные символы возродились, а их пытались уничтожить системы, которые истребляли целые народы. Эти символы будут жить, будут объединять, и будут побеждать.

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.
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