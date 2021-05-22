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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович

22 мая был задержан председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

Лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович


«Только что поступила информация, что Дениса Урбановича задержали. Пока неизвестно, где он и за что», – сообщили в «Молодом фронте».

Последний раз активиста задерживали в День Воли 25 марта. На свободу из изолятора он вышел 5 апреля.

Накануне президентских выборов его дом блокировали силовики.
Источник: Белсат
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