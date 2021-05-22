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Мацкевич: Обложили. Видимо, ждать мне осталось недолго. Но я не уеду. И прятаться не буду

"Если меня посадят, мне будет легче. Я точно буду знать, что от меня уже ничто не зависит".

Мацкевич: Обложили. Видимо, ждать мне осталось недолго. Но я не уеду. И прятаться не буду
Утром 18 мая мне приходит сообщение от одного из наших политических лидеров: "Пришла информация из серьезного источника в правоохранительных органах: Вас могут задержать", пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.

Я дал себе обещание не общаться больше с нашими лидерами, пока они не подпишут Меморандум о принятии взаимных обязательств по борьбе с режимом. Поэтому ответил одним словом: "Могут".

Мне стали со всех сторон сыпаться предложения срочно уехать или спрятаться.

На это я ответил в фейсбуке цитатой из песенки Высоцкого:

"Я смеюсь, умираю от смеху
Как поверили этому бреду?
Не волнуйтесь, я не уехал
И не надейтесь, - я не уеду!"

Из песни слова не выкинешь. Я знаю, что, хотя и нельзя верить сливам и инсайдам, но это не бред.

И вечером мне от соседей поступает информация, что сотрудники КГБ опрашивают соседей обо мне, и интересуются, чем я занимаюсь в последнее время.

Ну, а в пятницу совершен налёт на студию БелСАТа, где у меня своя передача "Размова".

Обложили. Видимо, ждать мне осталось недолго. Но я не уеду. И прятаться не буду.

Уехать, сидеть в эмиграции, писать всяческие радикальные тексты, встречаться с сочувствующими иностранными политиками, жить на пособие беженца? Это не по мне.

В тюрьме я тоже ничего не смогу сделать. А могу ли я сделать больше, чем сделал и делаю? Не знаю.

Но если меня завтра (послезавтра, через неделю ...) посадят, мне будет легче. Я точно буду знать, что от меня уже ничто не зависит. И мне останется только ждать. Гордится своими убеждениями, твёрдостью позиции, и ждать, что либо диктатор сгинет, либо общество очнётся и возьмётся за ум.

Если меня посадят, то, может быть, кто-то начнёт читать мои тексты, осваивать стратегию, руководствоваться Дорожной картой? Может быть. Но это не точно.

Если нужно выбирать между эмиграцией и тюрьмой, я выбираю тюрьму. Там буду свободней.
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