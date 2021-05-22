Андрей Кунцевич во время субботней телефонной линии заявил, что Мининформ заблокировал сайт TUT.BY из-за нарушений 38-й статьи закона о СМИ, которые выявила Генпрокуратура. При этом он не ответил, когда будет возобновлен доступ к сайту, а также посоветовал обратиться в другие ведомства, поскольку Мининформ не забирал серверы компании. Об этом Первый замминистра информацииво время субботней телефонной линии заявил, что Мининформ заблокировал сайт TUT.BY из-за нарушений 38-й статьи закона о СМИ, которые выявила Генпрокуратура. При этом он не ответил, когда будет возобновлен доступ к сайту, а также посоветовал обратиться в другие ведомства, поскольку Мининформ не забирал серверы компании. Об этом сообщает телеграм-канал TUT.BY.





«Во-первых, что касается блокировки — надо понимать, что это решение было принято не с бухты-барахты, а действительно Генпрокуратура установила факт нарушения законодательства о СМИ. Речь идет о статье 38-й, согласно ей запрещено размещение информации от имени незарегистрированных в нашей стране вот этих фондов. Эти акты подтвердились, таких статей не одна, скажем так. И именно на основании этого Министерство информации приняло данное решение, понимая, что законодательство должно соблюдаться», — заявил Кунцевич, пишет БГ.





Отвечая на вопрос, когда будет возобновлен доступ к TUT.BY, Кунцевич подчеркнул, что это вопрос не к Министерству информации:





«Это, наверное, вопрос не к Мининформу, а к управленческому звену портала TUT.BY — примут они какие шаги для устранения выявленных нарушений, не примут, мне об этом на сегодняшний день неизвестно».





Когда ему напомнили, что владельцы портала не имеют возможности что-либо сделать, поскольку отсутствует доступ к серверам, замминистра информации посоветовал обратиться в другие ведомства.





«Ну Министерство информации же не забирало у них сервера! Это не в нашей компетенции. Пусть они разбираются с теми службами или организациями, в ведении которых данный вопрос находится», — посоветовал Кунцевич.





Напомним, утром 18 мая в офисы портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники ДФР КГК. Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сайт TUT.BY с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры.





Генпрокуратура пояснила, что в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале — речь шла о деятельности фонда BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси.





Вечером 19 мая на телеканале ОНТ вышел сюжет о «деле TUT.BY». В нем представители ДФР заявили, что портал, являясь резидентом Парка высоких технологий, уклонялся от уплаты налогов, а ущерб государству «исчисляется миллионами долларов США». Также в сюжете показали фрагмент якобы телефонного разговора гендиректора «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмилы Чекиной и сотрудницы латвийского банка LPB, которые обсуждали возможность открытия счета в банке.











