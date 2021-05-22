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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Киеве за акцию с навозом у посольства Беларуси задержали активиста Петра Маркелова

В Киеве за акцию возле посольства Беларуси задержали беларуского активиста Петра Маркелова.

 
Активист пытался перекинуть на территорию беларуского посольства несколько мешков навоза. Как пишет «Свабода», Маркелов решился на перформанс, чтобы привлечь внимание к событиям в Беларуси и, в частности, к смерти в шкловской колонии активиста Витольда Ашурка.

В одном из телеграм-каналов, признанном экстремистским, появилось видео задержания Маркелова. Судя по нему, закинуть мешки через ограждение ему не удалось — на месте оказались силовики.
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