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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В СК родственникам подтвердили выезд следователя в колонию по факту смерти политзаключенного Витольда Ашурка

В управлении Следственного комитета по Могилевской области подтвердили, что по факту смерти в исправительной колонии Витольда Ашурок туда выезжал следователь, рассказал БелаПАН брат покойного Андрей Ашурок.



"Мы сегодня дозвонились в СК, дежурный подтвердил, что следователь по данному факту выезжал в Шкловскую колонию № 17, где брат отбывал наказание”, — рассказал родственник. 

По его словам, других подробностей пока нет, так как дежурный их не знает, а телефоны следователей по делу не отвечают. Видимо, это связано с выходными днями. 

Дата похорон пока не назначена. 

50-летний политзаключенный Витольд Ашурок отбывал наказание в исправительной колонии № 17 в Шклове. О его смерти родственникам сообщили вечером 21 мая. 

Предварительная причина смерти-остановка сердца, идет проверка. 

Соболезнование близким, друзьям и знакомым Витольда Ашурка выразило представительство Евросоюза в Беларуси. "Пусть хорошие воспоминания помогают вам держаться в это трудное время. Европейский союз подчеркивает свое требование немедленно освободить всех политзаключенных и произвольно задержанных", - говорится в соболезновании.
Рацыя
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