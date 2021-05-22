Белорусы продолжают собирать подписи в поддержку интернет-портала. Фото: tut.by





«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», пишет blizko.by.





После этого в минском офисеTUT.BY прошел обыск, были задержаны руководители портала: директор Людмила Чекина, сотрудники бухгалтерии, главный редактор портала Марина Золотова, редактор Ольга Лойко и другие. Под домашним арестом находится совалделица портала Юлия Чернявская.

После того, как стало известно о претензиях со стороны силовиков к TUT.BY белорусы объявили сбор подписей в поддержку портала. Обращение будет отправлено через 2 дня в Мининформ и КГК Беларуси.

На момент публикации новости его подписали более 13 тысяч человек.











