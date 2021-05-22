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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Сергея Тихановского этапировали в Гомель

Сергея Тихановского этапировали из Минска в СИЗО №3 в Гомеле. Об этом сообщают его соратники.



Вскоре там начнётся суд над самим Сергеем Тихановским, его соратниками и теми, кого власти считают его соратниками. В частности, в Гомель этапированы блогер Игорь Лосик и политик Николай Статкевич. 

Статкевич, которого, вероятно, также будут вместе с Тихановским, сообщил в письме из-за решетки, что Генеральная прокуратура подала к фигурантам дела иск на 3,078 миллиона рублей ($1,2 млн). За что - пока непонятно. Видимо, по "совокупности заслуг".

Напомним, что и Тихановский, и Статкевич были арестованы еще ДО массовых протестов, которые произошли после президентских выборов.
"Белорусский партизан"
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