За решеткой остаются 29 представителей медиа — кто и почему

Сегодня за решеткой находятся:





Tut.by





Марина Золотова, главный редактор Tut.by

Ольга Лойко, редактор Tut.by

Елена Толкачева, журналист Tut.by

Людмила Чекина, генеральный директор Tut.by

Ирина Рыбалко, заместитель директора Tut.by

Александр Дайнеко, заместитель директора Tut.by

Анжела Ассад, главный бухгалтер Tut.by

Мария Новик, заместитель главного бухгалтера Tut.by

Алла Лапатко, главный инженер Tut.by

Андреей Авдеев, менеджер Tut.by

Екатерина Ткаченко, юрист Tut.by

Ирина Костюченко, бывшая юрист Tut.by

Дарья Данилова, RocketData, Tam.by





В Комитете госконтроля ранее заявили, что в отношении должностных лиц ООО «Тут бай Медиа» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК — уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере. Имея статус резидента ПВТ, компания якобы получала выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов, пишет НН.





Обвинение должно быть предъявлено в течение 10 суток с момента задержания. Если этого не произойдет, то задержанные выйдут на свободу.





Любовь Касперович, журналистка Tut.by — отбывает 15 суток за освещение студенческих судебных процессов, ее обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.





Белсат





Екатерина Андреева, журналистка

Дарья Чульцова, оператор





Екатерина и Дарья 15 ноября 2020-го вели стрим с Площади Перемен, где люди собрались, чтобы почтить память умершего после избиения Романа Бондаренко.





Андрееву и Чульцову признали виновными по ч. 1 ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).





Пресс-клуб





Юлия Слуцкая, основательница Пресс-клуба

Алла Шарко, программный директор

Сергей Ольшевский, финансовый директор

Петр Слуцкий, оператор

Ксения Луцкина, экс-журналистка Белтелерадиокомпании, член Координационного совета





Все они находятся в СИЗО по уголовному делу — их обвиняют в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса).





- Андрей Александров, медиаменеджер, обвиняемый по статье 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Его обвинили в финансировании протестов, во время допроса Александров заявил, что оплатил около 250 штрафов демонстрантов.

- Анджей Почобут, гродненский журналист, активист непризнанного властями Союза поляков. Проходит обвиняемым по ч. 3 ст. 130 «разжигание расовой, национальной вражды».

- Денис Ивашин, гродненский журналист, его обвиняют по статье 365 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность сотрудника МВД».

- Александр Бураков, могилевский журналист и правозащитник, отбывает 20 суток по административному делу.

- Владимир Лапцевич, журналист портала «Могилевский регион», отбывает 20 суток по административному делу.

- Татьяна Капитонова — фотожурналистка, отбывает 10 суток по административному делу.

- Артем Майоров, журналист газеты «Белорусы и рынок», отбывает 15 суток по административному делу.

- Алесь Силич, журналист-фрилансер, задержан до суда.







