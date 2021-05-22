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Неонацистское движение "Белая сила" запретили в России

В России запрещена международная неонацистская группировка NS-WP ("Белая сила"), члены которой совершили целый ряд жестоких убийств и других преступлений.


Верховный суд РФ в пятницу, 21 мая, удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о признании этой группировки террористической, передает АФН со ссылкой на DW.

"Верховный суд удовлетворил административное исковое требование Генеральной прокуратуры, признал международное движение Национал-социалистическое движение "Белая сила" (NS/WP) террористической организацией и запретил ему действовать на территории Российской Федерации", - сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

В 2014 году девять участников "Белой силы" были приговорены в России к длительным срокам лишения свободы за серию преступлений, среди которых был теракт. В период с 2009 по 2010 годы члены группировки убили гражданина Гвинеи-Бисау и засняли свои действия на видео, которое впоследствии выложили в интернет.

Осужденные также сожгли двух бездомных женщин, спавших в заброшенном автомобиле, и убили нескольких мужчин, которые вели асоциальный образ жизни. Для совершения преступлений неонацисты, как правило, использовали холодное оружие, нанося жертвам десятки ножевых ранений.

Участники группировки были также признаны виновными в поджоге храма, строительного крана, а также в подрыве с помощью самодельного устройства остановки общественного транспорта. Последнее преступление было квалифицировано как теракт.
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