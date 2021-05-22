Какую помощь оказал ЕС Беларуси в борьбе с коронавирусом?

Евросоюз оказал Беларуси помощь для борьбы с пандемией коронавируса на сумму около 3,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении, предоставленном пресс-службой Еврокомиссии в ответ на запрос DW.





Первая часть этой помощи - на сумму 2,8 млн евро - была предоставлена в июне прошлого года. Она включала 2,3 млн масок, 1 млн респираторов, 80 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч очков и 50 тысяч лицевых щитков. Второй пакет помощи был выделен 27 апреля этого года: 5482 защитные маски, 160 аппаратов кислородной терапии и 20 тысяч экспресс-тестов. Эта партия стоила 850 тысяч долларов США (около 700 тыс. евро) и была предоставлена в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья".





Этот проект реализует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а финансирует Евросоюз. Всего для шести стран "Восточного партнерства" (Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) на 2020-22 годы ЕС предусмотрел 35 млн евро.





Лукашенко назвал европейцев "мерзавцами"





В начале мая Александр Лукашенко обвинил Запад в том, что он не помогает Беларуси в борьбе с пандемией. "Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их", - заявил Лукашенко.





Пандемия параду не помеха. Александр Лукашенко 9 мая 2020 года





Официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано так прокомментировал для DW слова Лукашенко: "Александр Лукашенко лишен какой-либо демократической легитимности. Ему следует вступить в инклюзивный национальный диалог, чтобы достичь долгосрочного решения политического кризиса в Беларуси, уважая демократические права и выбор белорусского народа".





Как известно, Евросоюз не признал итоги президентских выборов 9 августа, победителем которых провозгласили Лукашенко. ЕС счел официальные результаты голосования сфальсифицированными. В ответ на фальсификации и на подавление протестов ЕС ввел уже три пакета санкций против режима Лукашенко и готовит четвертый.