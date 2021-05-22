Архив Цепкало, в том числе подписи госслужащих, попал к силовикам





"Частично были утрачены подписи, которые не сдавались в ЦИК - около 50 000. По нашим прикидкам в листах содержалось примерно 3 000 человек, находящихся на государственной службе", - написал Добротвор на своей странице в Facebook в пятницу.





Он предположил, что утечка может стать причиной волны политически мотивированных увольнений в Беларуси в ближайшее время.





14 июля 2020 года Центризбирком не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу.





Цепкало покинул Беларусь вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года, из-за опасения быть задержанным. В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Беларуси возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Беларуси и России.



