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Экс-руководитель штаба Цепкало: «В день, когда поднялся флаг старой оппозиции, общество раскололось»

Первое эксклюзивное интервью экс-главы штаба Валерия Цепкало, а ныне руководителя оргкомитета по созданию партии «Демократический Союз» Андрея Ланкина опубликовано на сайте Mlyn.by.

Экс-руководитель штаба Цепкало: «В день, когда поднялся флаг старой оппозиции, общество раскололось»
Мы выбрали самые интересные цитаты.


Кто виноват? 
 
"Я до сих пор уверен, что отказ в регистрации Валерия был обусловлен политическим решением. Тем не менее, мы продолжили свою деятельность, следствием которой стало объединение штабов".

Откуда что взялось?

"Позволю себе процитировать Петра Петровского: «белорусы жили в тепличке», не видели реальной политики и в большинстве своем были изолированы от мира политики. «Айтишники» ― это вообще другая реальность, мы жили в своей уникальной экономической зоне с момента основания ПВТ, со своими льготами и прекрасными условиями для ведения бизнеса, отличными от условий в которых работали другие белорусские предприниматели. Но этим летом в политику включились новые люди ― люди, которые увидели созревший в обществе запрос на изменения и необходимость подписания нового общественного договора. Невозможность реализовать этот запрос во многом и привела к возникновению массовых протестов".

И опять виновата оппозиция

"Я принимал участие в первом и втором собраниях объединенного штаба. Летом 2020 года различные активисты принимали участие в президентской кампании в составе различных штабов. Пятеро из шести участников первого собрания объединенного штаба не принадлежали ни к одной из политических партий. Трое потенциальных кандидатов в президенты, которых мы представляли, были беспартийными. Нас не разделяли ни цвета флагов, ни политические взгляды. Нас объединила не общая идеология или партийная программа, а общая цель: честные выборы и свободное выражение политических взглядов. Не хочу искать виноватых, но считаю, что в тот день, когда над объединенным штабом поднялся флаг, который традиционно ассоциировался со старой оппозицией, в тот день произошел и новый социальный раскол, разделивший общество на «змагаров» и «ябатек». Этот раскол и стал причиной провала кампании".


О Валерии Цепкало

"Я считаю, что его работа над созданием ПВТ ― это тоже политика и фактически реализация запроса на изменения под требования новой высокотехнологичной и быстро растущей ИТ-индустрии, в первую очередь изменений в правовом поле. Поэтому для меня решение Валерия Цепкало уйти в публичную политику и перенести в нее свой опыт было вполне логичным".

О партии «Демократический Союз»


"В белорусском обществе созрел запрос на изменения. И этот запрос может быть реализован различными способами, в том числе путем конституционной реформы и нового партийн о строительства. Идея создания партии родилась в процессе обсуждения итогов лета 2020 года с моими коллегами по предвыборной кампании, в первую очередь с Юрием Воскресенским. Кстати, именно Юрий предложил идею объединить усилия штабов. Это произошло еще 6 июня прямо на Комаровке, где наши пикеты стояли рядом, мы собирали подписи и помогали друг другу, делали общее дело. В ноябре я поддержал желание Воскресенского создать в стране диалоговую площадку, и по сути первый политический инкубатор для гражданских инициатив, общественных организаций и политических партии. Это было логичным и последовательным действием, продолжающим нашу летнюю инициативу объединения различных демократических сил новой зарождающейся системной оппозиции. Мы увидели необходимость и возможность диалога различных сторон, диалог действующей власти и сторонников перемен. Этот диалог может позволить переосмыслить итоги событий прошлого года, итоги первых десятилетий молодой белорусской государственности, понять каких именно перемен ждет белорусское общество, подготовить программу действий и действовать. Одним из элементов этой программы стало создание политической партии. И я хочу превратить политику в профессию". 

О Ланкине образца лета 2020 года и сейчас


— Особой разницы нет. Да и никогда не считал себя оппозиционером. Но летом 2020-го я получил серьезный урок. Первый в своей жизни урок реальной политической борьбы. В мае 2020 года я собирал подписи за человека, который с 1994 года работал в команде Александра Лукашенко, более 20 лет был сотрудником аппарата государственного управления и, как я наделся, мог стать первым представителем системной оппозиции. К моему большому сожалению этого не случилось. 
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