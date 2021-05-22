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Ермошина: Необходимо сделать невозможной иную точку зрения, кроме патриотической

Простое усиление патриотического воспитания в учебных заведениях и официальных СМИ не исправит дегенерацию избирателей, в том числе и будущих, нужны более радикальные меры.



Такое мнение сегодня высказала пожизненная глава ЦИК РБ Лидия Ермошина, предложив добиться того, что в стране станет невозможной иная точка зрения кроме как патриотическая.

«По вине интернет-ресурсов произошло не только падение нравственных ориентиров, осуществляется полная перестройка сознания вполне образованных людей… Объектом духовной дегенерации является не только современное поколение избирателей, но и будущее - то есть дети… Только усилением патриотического воспитания в учебных заведениях и официальных СМИ ситуацию исправить невозможно, на мой взгляд. Должны быть предприняты меры, чтобы невозможной стала для восприятия иная точка зрения, кроме патриотической. В противном случае у нас сомнительное будущее, если оно есть вообще", - заявила Ермошина, пишет АФН.
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