+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Израиль заявил о готовности к ударам по лидерам ХАМАСа

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила, что готова нанести удары по лидерам группировки ХАМАС. Это несмотря на то, что был введен режим прекращения огня.

Обстрелы Израиля из сектора Газа, май 2021, фото Reuters

Об этом сообщает The Times of Israel.
 
Среди тех, кого армия продолжает преследовать есть и лидер военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф.

Ранее сообщалось, что США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращение огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдать. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.

Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш Победы" в поддержку ХАМАС.
РБК-Украина
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]