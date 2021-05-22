+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

«В критические периоды несвобода рождает террор»

Андрей Сахаров о том, как защищать права человека в стране, где их не соблюдают

«В критические периоды несвобода рождает террор»
21 мая исполнилось 100 лет со дня рождения советского физика, диссидента и одного из учредителей Комитета прав человека в СССР Андрея Сахарова, за свою правозащитную деятельность получившего в 1975 году Нобелевскую премию мира.

"КоммерсантЪ" перечитал его воспоминания и статьи и собрала памятку для тех, кто живет в несвободной стране. 

- Наша главная цель и единственное оружие — гласность, правдивая и по возможности полная информация. В этой последовательной и принципиальной позиции диссидентов — основа их успеха и морального авторитета.

- Те органы власти, которые ориентированы на подавление свободы мысли и укрепление тоталитаризма, не могут противостоять диссидентам на почве закона, открытой и честной дискуссии. В этом, по моему убеждению, причина противоправных судов с нарушением гласности, суровых необоснованных приговоров, жестокого режима тюрем и лагерей, высылок, психиатрических репрессий, увольнений.

- Когда нет фактической гласности, когда систематически в политических процессах создаются условия для ее нарушения, возникают основания сомневаться в справедливости суда.


- Репрессивные органы власти начинают все чаще применять еще более острые, чисто уголовные методы действий, напоминающие нам не только об Италии и Германии времен фашизма, но и о нашей собственной стране тех же лет. Это — нападения, избиения, подлоги, провокации, клевета, угрозы убийства и даже, по-видимому, осуществленные акты политических убийств.

- Я убежден, что защита советских политзаключенных и других инакомыслящих, борьба за большую гуманность в местах заключения, за права человека вообще — не только нравственный долг честных людей во всем мире, но и непосредственная защита прав человека в их собственных странах.

- Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.


- Я не хотел бы оценивать действия тех, кто ведет эту борьбу, в прагматических терминах. Просто мы не можем иначе.

- Это — естественная потребность создавать идеалы, даже когда не видно непосредственного пути к их осуществлению. Ведь если нет идеалов, то и надеяться вообще не на что. Тогда наступает ощущение беспросветности, тупика.

- Единая идеологическая структура, антидемократическая по своему существу, трагична для государства.

- В критические периоды несвобода рождает террор, в более спокойные — власть бездарной бюрократии, серость и апатию.

- Разобщенность — это для меня оборотная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму — этих важнейших источников силы и гибкости общества. В целом, и особенно в час испытаний, как я убежден, гораздо важней сохранить верность этим принципам, чем иметь механическое, казарменное единство, пригодное, конечно, для экспансии, но исторически бесплодное. В конечном счете побеждает живое.

- Под этой застывшей поверхностью скрывается массовая жестокость, беззаконие, бесправие рядового гражданина перед властями и полная бесконтрольность властей — как по отношению к собственному народу, так и по отношению ко всему миру, что взаимосвязано. И пока все это существует, ни в нашей стране, ни во всем мире никто не должен предаваться самоуспокоенности.

- Наше государство подобно раковой клетке — с его мессианством и экспансионизмом, тоталитарным подавлением инакомыслия, авторитарным строем власти, при котором полностью отсутствует контроль общественности над принятием важнейших решений в области внутренней и внешней политики, государство закрытое — без информирования граждан о чем-либо существенном, закрытое для внешнего мира, без свободы передвижения и информационного обмена.


- Очень важно, чтобы фасад показного благополучия и энтузиазма не закрывал от мира этой истинной картины,— наш опыт не должен пропасть даром.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]