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Максим Кац: Игорь Лосик стал одним из важных символов белорусского протеста

Российский политолог передал поздравления Игорю Лосику с Днем рождения и рассказал, чем его восхищает белорусский политзаключенный.

Максим Кац: Игорь Лосик стал одним из важных символов белорусского протеста
Фото svaboda.org
— И хоть он проводит этот день в заключении, вдали от семьи, огромное количество людей в Беларуси и за рубежом помнят и поддерживают его, — уверен политолог.

Он напомнил, что Игорь с июня 2020 года, как и многие другие в Беларуси, находится в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, и отметил, как стойко переносит молодой человек все тяготы.

— Оказавшись лицом к лицу с системой, Игорь не сломался. Он пережил 41 день голодовки и множество суток в карцере. Несмотря на внутреннюю свободу, веру в справедливость и готовность идти до конца, Игорю все сложнее бороться с государственной машиной. Ему не дают видеться с семьей, не всегда передают письма и передачи. Множество людей по всему миру выражали и продолжают выражать солидарность с Игорем и даже объявляли голодовку, — сказал политолог.

Максим Кац считает Игоря Лосика примером настоящего белоруса.

— Игорь Лосик стал одним из важных символов белорусского протеста. Он белорус с непоколебимой силой воли, белорус, который борется до конца за право быть услышанным, белорус, который искренне любит свою страну. Белорус, которому не место в тюрьме! — подчеркнул Кац.
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