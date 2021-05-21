В шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок

Сообщается, что причина смерти — остановка сердца.

Спадар Витольд был активистом Движения "За свободу". Лидер Движений Юрий Губаревич требует расследования обстоятельств смерти.

Друзья и коллеги сообщают, что в последние недели от Втольда не было писем.

Ашурко осудили 18 января на 5 лет колонии, также он должен был выплатить 1000 рублей морального вреда пострадавшему милиционеру. Суд решил, что Ашурок организовывал действия, грубо нарушающие общественный порядок, а также совершил насилие над милиционером. Дело рассматривали в закрытом режиме, это сначала объясняли эпидемией коронавируса, потом - государственной тайной.

Витольду Ашурко было 50 лет. Он жил в небольшой Березовке, что на Лидчине, с населением 10 тысяч человек. Член Партии БНФ, областной координатор движения «За свободу». Не раз баллотировался в местные депутаты и парламент. Поднимал экологические вопросы. Вместе с соратниками чествовал места повстанцев Калиновского.

И все же, за что именно судили Витольда, неизвестно. Известно лишь, что это касается событий 9 августа. Как рассказал "Свабоде" житель Березовки Сергей Пантус, тогда в центре Лиды вечером собралось около 3 тысяч человек. Они организованно пошли к райисполкому. Шли по тротуарам и пешеходным переходам, ждали на светофорах. Под райисполкомом лидчане призвали признать выборы недействительными, результаты - сфальсифицированными. К ним на переговоры вышли милиционеры в парадных белых рубашках.





"Возле райисполкома никакого насилия не было. Наоборот, Витольд призывал к спокойствию, к порядку. Даже когда к нему подошел начальник Лидского РОВД и попросил уйти от стен райисполкома, Витольд ответил: „Да, люди отойдут, но и вы тоже отгоните автозак, так как люди волнуются“. Люди отошли, и автозак отъехал», — рассказал Сергей.





Потом приехали две машины, похожие на пожарных, и пустили газ. Люди бросали в машины пластиковые бутылки, но ничего не повредили.





"Вот и вся вина Витольда... На него налетели, скрутили, затащили в райисполком. Потом все мирно разошлись, за собой даже мусор поубирали", — рассказ т Пантус.





Ашурко тогда осудили на 20 суток: 15 - за участие в массовом мероприятии и 5 - за неуважение к суду, так как не встал, когда зашел судья. Через 5 дней его выпустили, так как стали выпускать всех "политических".





Ашурок продолжал ездить на "цепи солидарности" в Лиду, не скрывался, так как не считал себя виновным.





В следующий раз Витольда задержали 19 сентября, чтобы досидел неотсиженные 15 суток. Также его осудили на еще 15 суток за митинги, в которых он принимал участие. Однако после месяца за решеткой Витольд не вышел. Стало известно, что на него завели два уголовных дела.





"Он всегда был принципиален, искренен, имел сильное чувство справедливости. Он ради друзей готов пожертвовать всем», — рассказывает Пантус.





"Витольд-это один из самых принципиальных, честных и настоящих людей, с которыми я знакома. Мне кажется, что в свободной Беларуси он будет действительно большим региональным политиком", - высказалась о Витольде его соратница по Движению "За свободу" Ольга Быковская.