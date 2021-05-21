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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Руководитель коммерческих проектов TUT.BY об эмиграции: «Лучше уж сразу пристрелите. Я еду домой!»

Александр Демидович – о том, почему не хочет остаться в Питере или Киеве.

Александр Демидович. Фото: facebook.com/alexander.demidovich

– Вид с колоннады одного из красивейших соборов мира – Исаакиевский собор. Венец творения великого Монферрана. Во время отпуска очень повезло с погодой. И вроде бы ничего не мешает, чтобы насладиться красотами, – пишет Александр Демидович. – Но в голове уже роятся мысли, а на душе неспокойно. Завтра возвращаться домой. Возвращаться в никуда. Сейчас это словно прыжок в пустоту. Крупнейшее независимое медиа страны Беларуси растоптали и уничтожили за одни сутки.

Вся двадцатилетняя история и безукоризненная репутация издания растоптаны. Сегодня, когда я машинально набираю в браузере TUT.BY – я вижу зияющую пустоту, от которой больно внутри.

Вот уж где пропагандисты порезвились. Как всегда однобоко, с массой дешевых манипуляций, постановочных кадров и нарушением сразу нескольких статей закона. Впрочем, кто сейчас смотрит их сюжеты. Да и не это свербит вовсе.

Что будет с коллегами, которые на Окрестина и СИЗО КГБ? 14 ребят задержаны. Юлия Чернявская – под домашним арестом. Не исключено, что список будет расширяться. Что им будут шить? Первые версии следствия только подчеркивает слабость обвинения и политическую мотивированость.

Что вообще будет с порталом? Как долго протянуться эти гонения? Еснть ли хотя бы шанс на возврат к прежнему формату работы издания? Что делать с ребятами, командой? Вопросы один неудобнее другого. На многие из них пока нет ответов.

Главное, что команда TUT.BY работает, пусть и в усеченном формате.

Очень помогают слова поддержки. От тысяч людей. В разной форме. Даже от тех, на кого уже давно махнули рукой из-за связи с режимом. Хоть и не открыто они тоже проявляют солидарность.

А тут еще друзья и коллеги как сговорились: может не спеши возвращаться, пережди в Питере, переберись в Вильнюс или Киев. Ребята, давайте будем реалистами: события с августа прошлого года показали, что это не спринтерские гонки. Это марафон! В Киеве и Вильнюсе уже сидит большая белорусская диаспора. Быть еще одним из, – не хочу. Лучше уж сразу пристрелите. Я еду домой!
Источник: Салідарнасць
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