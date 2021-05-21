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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Сотрудников TUT.by переводят в СИЗО №1

Сотрудников TUT.by Марину Золотову, Ольгу Лойко, Елену Толкачеву, Аллу Лапатко, Ирину Рыбалко и Марию Новик переводят в СИЗО №1 на Володарского, пишет TUT.by с ссылкой на родственников задержанных.

Сотрудников TUT.by переводят в СИЗО №1

Сотрудников TUT.by Марину Золотову, Ольгу Лойко, Елену Толкачеву, Аллу Лапатко, Ирину Рыбалко и Марию Новик переводят в СИЗО №1 на Володарского, пишет TUT.by с ссылкой на родственников задержанных.

Кроме того, под стражу заключили Анжелу Ассад. Родственникам неизвестно где она находится и будет содержаться.

Директору RocketData Дарье Даниловой предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК). Она находится в СИЗО КГБ.

Ранее сообщалось, что Золотову, Лойко и Толкачеву переводят в Жодино.

Практически целый день на допросе в ДФР провел журналистка портала Адарья Гуштын. Ранее у нее в квартире прошел обыск, но задержана Адарья не была. По итогам сегодняшнего допроса статус свидетеля за Адарьей сохранился. Ее отпустили.
"Белорусский партизан"
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