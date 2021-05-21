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КГБ Беларуси хочет допросить экс-депутата Украины Семенченко по делу Автуховича

Комитет госбезопасности Беларуси обратился к властям Украины с просьбой провести следственные действия с экс-депутатом Верховной Рады Семеном Семенченко.

Запрос из КГБ в Украину по поводу экс-депутата Семена Семенченко / censor.net​

Имя Семена Семенченко звучало в фильме ОНТ "Тротил протеста", посвященном "делу Автуховича", пишет censor.net.

В поручении об оказании правовой помощи говорится, что КГБ хочет допросить Семенченко и установить номера — в том числе сотрудников украинской разведки, которые якобы контактировали с Николаем Автуховичем. Николая Автуховича, Артура Попка, Павла Саву и Виктора Снегура в Беларуси подозревают в терроризме, передает Еврорадио.

Ранее экс-депутат Семен Семенченко говорил, что его имя фигурирует в ряде дел против белорусских оппозиционеров. Белорусские силовики утверждают, будто он поставлял оппозиционерам оружие и помогал переходить границу. Сам он заявляет, что только планировал учить белорусских активистов самообороне.
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