Запрос из КГБ в Украину по поводу экс-депутата Семена Семенченко / censor.net​





Имя Семена Семенченко звучало в фильме ОНТ "Тротил протеста", посвященном "делу Автуховича", пишет censor.net.





В поручении об оказании правовой помощи говорится, что КГБ хочет допросить Семенченко и установить номера — в том числе сотрудников украинской разведки, которые якобы контактировали с Николаем Автуховичем. Николая Автуховича, Артура Попка, Павла Саву и Виктора Снегура в Беларуси подозревают в терроризме, передает Еврорадио.





Ранее экс-депутат Семен Семенченко говорил, что его имя фигурирует в ряде дел против белорусских оппозиционеров. Белорусские силовики утверждают, будто он поставлял оппозиционерам оружие и помогал переходить границу. Сам он заявляет, что только планировал учить белорусских активистов самообороне.