31 мая начнут судить следующих 12 фигурантов «пинского дела»

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На этой неделе в СИЗО № 7 в Брест из Барановичей перевезли группу пинчан, еще часть людей остается в СИЗО № 6 в Барановичах. На этот раз судить будут 12 человек. Это Леонид Германович, Александр Лопух, Андрей Моцук, Сергей Тибец, Андрей Хвесковец, Александр Шандыба, Александр и Сергей Шоломицкие, Сергей Волков, Владимир Хомицевич, Валентин Колб и Илья Бохан.





Пинчан судят за протесты 9-10 августа 2020 года в их родном городе, всех обвиняют в «участии в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 293 УК РБ). Вечером 9 августа пинчане, которые хотели узнать результаты выборов, собрались возле местного райисполкома и там произошла стычка с милиционерами – люди начали защищаться от нападений силовиков, пишет Белсат.





Приговоры первым 14 пинчанам огласили 30 апреля, тогда судья Евгений Бреган присудил:





Сергею Мовшуку и Александру Терешко – по 6,5 лет колонии усиленного режима;

Роману Богновцу, Даниилу Богнату, Григорию Гуньке, Сергею Леженко, Станиславу Михайлову, Вячеславу Рогащуку, Игорю Соловью, Артуру Халимончику – по 6 лет колонии усиленного режима;

многодетной матери Елене Мовшук – 6 лет колонии общего режима;

Дэвиду Мастицкому, Олегу Рубцу, Вячеславу Шелемету – 5,5 лет колонии усиленного режима.





Ранее такие сроки для обвиняемых потребовал прокурор.







