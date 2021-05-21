В ближайшее время в Гомеле должен начаться суд на Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Артёмом Саковым, Дмитрием Поповым и Владимиром Цыгановичем.





Всех их, задержанных почти год назад, во время предвыборной кампании, обвиняют в планировании организации массовых беспорядков и по другим уголовным статьям.





Будет ли суд открытый, пока неизвестно. О дате начала процесса также ничего не сообщалось, однако неофициально известно, что почти все обвиняемые уже этапированы в Гомель.





21 мая жена Статкевича, Марина Адамович сообщила о получении письма от мужа - он отправил его еще из жодинского СИЗО. Статкевич пишет, что ему приносили письмо из Генпрокуратуры от 4 мая - о том, что «она выставила мне с «подельниками» иск на 3.078 млн. рублей». В эквиваленте это более 1 млн евро.





О каком ущербе идет речь, достоверно пока не известно. Судя по всему, ущербе, причиненном во время столкновений демонстрантов с силовиками во время послевыборных протестов.







