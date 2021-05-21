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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

72 часа истекли: задержанных сотрудников Tut.by переводят в СИЗО в Жодино

По крайней мере, это известно тех задержанных, для которых вчера на Окрестина приняли передачи.


Это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.

Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми, пишет Телеграм канал издания. В течение 10 суток с момента задержания им должно быть предъявлено обвинение.

Что с остальными - пока непонятно. На данный момент никто не вышел. В то же время известно, что троих задержанных сразу поместили в СИЗО КГБ. Это: главный бухгалтер компании Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор RocketData Дарья Данилова.

О том, где эти три дня находился замдиректора Александр Данейко, его коллегам вообще не известно. 
"Белорусский партизан"
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