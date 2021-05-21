



Это главный редактор Марина Золотова, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева.





Перевод в СИЗО означает, что они являются подозреваемыми, пишет Телеграм канал издания. В течение 10 суток с момента задержания им должно быть предъявлено обвинение.





Что с остальными - пока непонятно. На данный момент никто не вышел. В то же время известно, что троих задержанных сразу поместили в СИЗО КГБ. Это: главный бухгалтер компании Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор RocketData Дарья Данилова.





О том, где эти три дня находился замдиректора Александр Данейко, его коллегам вообще не известно.



