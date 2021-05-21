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МИД Польши требует объяснений

Генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что получены сведения о еще живых нацистских преступниках, принимавших участие в действиях карательных батальонов во время ВОВ на территории Беларуси - в первую очередь это касается литовских батальонов СС и Армии Крайовой. TUT.BY

В Польше считают, Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага, передает wnp.pl.

Свою позицию по этому поводу МИД Польши довел до временного поверенного в делах Беларуси в Варшаве, пишет TUT.BY.

- МИД запросил разъяснения, носят ли высказывания генерального прокурора публицистический характер, или представляют официальную позицию белорусских властей и являются новыми руководящими принципами в отношениях с Польшей, — заявили в МИД Польши.

В МИД Польши полагают, что последние шаги белорусских властей в сфере исторической памяти зародились не в Минске. Но считают, что Беларусь идет на обострение отношений с Польшей и Западом, чтобы сформировать образ внешнего врага.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Швед ранее заявил, что получены сведения о еще живых нацистских преступниках, принимавших участие в действиях карательных батальонов во время ВОВ на территории Беларуси. Швед отметил, что в первую очередь это касается литовских батальонов СС и Армии Крайовой, в связи с чем в Литву и Польшу будут направлены поручения об оказании правовой помощи.
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