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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

И на что рассчитывают? Власти направили запрос в Интерпол на экстрадицию фигурантов протестных дел

Белорусские силовые структуры направили в Интерпол запросы на экстракцию фигурантов так называемых протестных уголовных дел, заявил глава МВД Иван Кубраков

"По всем практически уголовным делам, которые возбуждены, в том числе и по массовым беспорядкам, запросы уже направлены, работа по розыску подозреваемых ведется постоянно, в том числе, если они находятся не на территории Республики Беларусь. Мы делаем все, чтобы эти люди были привлечены к установленной законом ответственности", - заявил глава МВД Иван Кубраков.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск экс-директора Купаловского театра Павла Латушко

Кроме того, белорусские правоохранительные органы могут направить в организацию запрос о розыске известной белорусской спортсменки Александры Герасимени и спортивного функционера Александра Опейкина, против которых в Беларуси также заведены уголовные дела
Источник: sputnik.by
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