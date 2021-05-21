"По всем практически уголовным делам, которые возбуждены, в том числе и по массовым беспорядкам, запросы уже направлены, работа по розыску подозреваемых ведется постоянно, в том числе, если они находятся не на территории Республики Беларусь. Мы делаем все, чтобы эти люди были привлечены к установленной законом ответственности", - заявил глава МВД Иван Кубраков.





Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.





Кроме того, белорусские правоохранительные органы могут направить в организацию запрос о розыске известной белорусской спортсменки Александры Герасимени и спортивного функционера Александра Опейкина, против которых в Беларуси также заведены уголовные дела











