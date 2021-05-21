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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Профсоюз РЭП опасается провокаций и просит милицию обеспечить безопасность

Накануне Совета профсоюза, запланированного на 22 мая, руководство обратилось в РУВД Советского района Минска с заявлением.


Согласно источникам «Белорусского партизана», заявление подписал первый заместитель председателя Василий Береснев. Он утверждает, что «в отношении центрального офиса профсоюза РЭП готовятся провокационные действия деструктивных элементов». И просит обеспечить правопорядок во время проведения Совета, куда приглашены более 30 человек. 

Руководство профсоюза опасается срыва мероприятия: ранее была предпринята попытка рейдерского захвата офиса - были сменены замки без согласия руководства профсоюза.

Главные вопросы повестки дня – делегирование представителей первичных организаций в состав Совета, итоги сверки численности членства в профсоюзных формированиях и уплата членских взносах, ситуация в профсоюзе и принятие неотложных мер по неукоснительному выполнению решений руководящего органа профсоюза и уставных требований.

Один из главных вопросов Совета РЭП – рассмотрение вопроса о сложении полномочий председателя профсоюза Василия Завадского.

Совет РЭП получил заявление от председателя профсоюза Василия Завадского о сложении полномочий с 19 апреля. Дело в том, что руководитель профсоюза под угрозой уголовного преследования вынужден был выехать за границу. Руководить профсоюзом из-за границы он не видит возможности, а когда обстоятельства позволят вернуться на родину – не известно.

Василий Завадский избран председателем Белорусского независимого профсоюза РЭП на 10 отчетно-выборном съезде, который прошел 21 ноября 2020 года в Минске.

А уже 16 февраля в минском офисе профсоюза прошел обыск, который длился более 5 часов. Среди «находок» - патрон от охотничьего ружья, обнаруженный в диване на кухне.

Обыск, согласно постановления Следственного комитета, проводился в рамках уголовного дела по ст. 342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), к которому профсоюз РЭП может быть причастен.

Опасаясь уголовного преследования, Василий Завадский покинул Беларусь. 
"Белорусский партизан"
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