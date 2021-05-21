+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Политолог: Три года выборы в Беларуси вообще проводиться не будут

Власти хотят отменить местные выборы, которые должны пройти не позднее начала 2022 года (а возможно и референдум)

19 мая председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая на заседании Конституционной комиссии предложила перейти на единый день голосования при выборах в представительные органы власти.

А также продлить полномочия депутатов местных советов до ноября 2023 года – до единых выборов в Национальное собрание и местные советы.

Ранее, напомним, планировалось что выборы в местные советы совместят с референдумом по изменению Конституции, который должен пройти в конце текущего года или в январе следующего.

В тот же день руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко заявил: он не считает, что конституционный референдум может спровоцировать новые протесты в Беларуси.

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что если идею реализуют, то в Беларуси три года не будет никаких выборов. И перечислили возможные причины новой позиции во властных коридорах

«Первая причина заключается в том, что власти хотят снизить для себя политические риски. В их понимании ситуация в стране еще не до конца стабилизировалась и успокоилась. 

Местные выборы могут стать фактором мобилизации протестных настроений, привести к непредсказуемым негативным последствиям для системы. Поэтому для власти логично кампанию в местные советы отложить, то есть фактически отменить», – сказал Казакевич.

Вторая причина прямо озвучена в Конституционной комиссии, правда без правдивого объяснения.

«Идея единого дня голосования лежит на поверхности и давно обсуждается. С помощью ее можно уменьшить число избирательных кампаний, уменьшить количество обращений к процедуре выборов. Теперь у нас получается в течении 5 лет три электоральные кампании (местные, парламентские и президентские выборы), а так будет две. 

Таким образом почти три года выборы вообще проводиться в стране не будут. Что гораздо более удобно для власти в ситуации ее низкой популярности», – считает Казакевич.

Разделяет ли политолог мнение руководителя Администрации президента о том, что конституционный референдум не спровоцирует новые протесты?

«С одной стороны с ним можно согласиться. Но с другой – многое будет зависеть от того, как будет проходить референдум, в каких условиях. Если на фоне массовых репрессий, зачистки гражданского общества и информационного поля, как сейчас – то визуальных протестов действительно может и не быть. 

Скорее всего, протесты будут непубличными. Они могут выразиться, например, в форме бойкота или в протестном голосовании. Но возможно, альтернативные политические силы еще предложат более действенный формат», – полагает Казакевич.

Какой характер могут носить предложения власти, вынесенные на референдум – будут ли они вести к демократизации системы?

«Пока кажется, что серьезных политических изменений не будет, а реформа получится косметической, имитационной. Думаю, все усилия будут направлены на сохранение существующей системы», – считает Казакевич.

По его мнению, референдум не разрешит политический кризис в стране.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]