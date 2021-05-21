– Представитель Конституционной комиссии рассказала о предложении ввести единый день голосования при выборах в представительные органы. Соответственно предлагается провести местные выборы не через полгода, а осенью 2023 года. Какие здесь подводные камни?





– Власти хотят совместить референдум по новой Конституции с одной из избирательных кампаний. А раз местные выборы могут перенести, то значит референдум могут совместить уже не только с ними, но и с выборами в парламент в 2023 году.





По официальной дискуссии насчет реформирования основного закона страны видно, что у белорусских властей до сих пор нет четкого представления, какой должна быть новая Конституция.





Соответственно, власти вынуждены, а может быть даже заинтересованы, в том, чтобы провести референдум как можно позже. В идеале он вообще может совпасть с окончанием нынешнего срока полномочий Лукашенко.





Судя по всему, пока власти думают о проведении референдума в 2023 году. Для этого вводится процедура единого дня голосования, которая позволит аргументировать перенос сроков по голосованию по новой редакции Конституции.





Очевидно, что белорусские власти заинтересованы в затягивании процесса. Что связано не только с отсутствием глубоких новаций в новой редакции Конституции, но и с желанием ничего не менять, затянуть процесс до окончания президентского срока – а там уже посмотрят, насколько актуальной будет оставаться конституционная реформа.





Что еще важно подчеркнуть: в вопросе возможного проведения референдума есть фундаментальная проблема – его легитимность.





На весну прошлого года по данным Института социологии НАН Беларуси Центризбирком являлся институтом с наименьшим рейтингом доверия со стороны общества.





Очевидно, что после президентских выборов и на фоне политического кризиса доверие к этому институту подорвано окончательно и безвозвратно. Но власти не предприняли никаких серьезных шагов для работы над ошибками, для исправления этой ситуации.





Более того, они также не демонстрируют стремления организовать процесс подготовки новой редакции Конституции в открытом формате.





Таким образом легитимность результатов нового референдума будет под серьезным вопросом – как со стороны белорусского общества, так и со стороны международного сообщества.





А раз так, то не совсем понятно, для чего проводить референдум. Решением политического кризиса он не стал бы. Наоборот, его проведение может только усугубить политический кризис.





Если, конечно, власти не предпримут радикальных шагов по изменению как формата обсуждения новой редакции Конституции, так и организации проведения референдума.





– Какой будет реакция Москвы, если референдум в Беларуси будет отложен еще на несколько лет?





– Россия навязывает Беларуси переход к парламентской или парламентско-президентской республике. Но власти ставят задачу провести в новую Конституцию лишь косметические изменения и при этом сохранить сильную президентскую республику.





Реакцию Москвы на это стремление, а также на затягивание процесса мы уже видим. Кремль ограничивает финансовую поддержку Минску и начинает усиливать экономическое давление.





В том числе спекулируя на западных санкциях в ситуации с «Нафтаном». Судя по всему, игнорирование ждет размещение в России белорусских гособлигаций. Этот тренд продолжится и будет нарастать.





Думаю, Минск не сможет продать России процесс по проведению конституционной реформы с тем, чтобы Кремль снизил давление и возобновил финансовую поддержку Лукашенко.