КГБ пришел с обыском к майору запаса - интересовались Автуховичем

Как сообщает gs.by, в четверг его возили на допрос в местный отдел КГБ, где сотрудники областного управления госбезопасности задавали вопросы о Николае Автуховиче.





Напомним, ветеран войны в Афганистане Автухович — подозреваемый по уголовному делу о "терроризме", он за решёткой.





Воронец тоже воин-афганец. На допросе ему напомнили, что он писал письмо в СИЗО КГБ в поддержку Автуховича, поместил о нём статью на одном из интернет-сайтов. А ещё то, что в прошлом году в Facebook Николай Автухович спрашивал у Михаила Воронца, где тот служил в Афганистане.





"В результате составили протокол, что я допрошен как свидетель по делу о терроризме", — говорит Воронец.





По итогам трёхчасового обыска у него забрали компьютерную технику, телефон, флешки и пообещали все это "долго не держать".



