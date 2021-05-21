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"Любые выборы или референдум будут работать против власти"

Глава ЦИК Лидия Ермошина накануне подтвердила, что предложение депутатов ввести так называемый "Единый день голосования" может привести к отмене местных выборов в Беларуси в 2022 году.

По словам Лидии Ермошиной, в случае внесения правок в законы в связи с единым днём голосования, выборы в местные советы депутатов могут перенести аж на 2023 год. Причины такого решения она называет — экономические, но не исключает и политические, пишет Телеграф.

«Это будет дешевле и ярче. И политические группы смогут объединить своих сторонников», — передает ее слова российское издание Sputnik.

«Кампания состоится. Потом в течение четырех-пяти лет не надо будет проводить парламентские и местные выборы. Дело в том, что каждая избирательная кампания порождает турбулентность и создает определенные политические проблемы для общества», — призналась глава ЦИК, что дело не только в финансах.

Когда должны пройти местные выборы

В апреле 2021 года глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина рассказала корреспондентам “РИА-Новости”, что Референдум по поправкам в Конституцию Беларуси планируется в январе-феврале 2022 года и может быть совмещен с местными выборами.

«Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата – 16 января», — цитируют “РИА-Новости” слова Лидии Ермошиной.

«Нет выборов — нет проблем»

В свою очередь, политолог Павел Усов считает, что отмена местных выборов станет признаком боязни властей очередных протестов. Он прокомментировал возможную отмену избирательной кампании в местные советы, которая пока намечена на 2022 год.

«Удаление «выборов» так же означает, что полной внутренней стабильности и управляемости режиму достичь не удастся. Вместе с тем, ни выборы, ни новая «конституция» не придадут Лукашенко (системе) легитимности, устойчивости или признания. Основная функция выборов при авторитаризме — электоральная легитимация. В Беларуси она уже не работает. Соответственно в выборах нет никакой нужды», — считает эксперт.

По его мнению, организация выборов в существующих условиях для властей Беларуси станет большой проблемой.

«Ведь нужна элегантная победа. Необходимо привлечь 30 тыс., полностью верных и лояльных членов комиссий», — считает политолог.

«Но их придется контролировать, отобрать телефоны, взять подписку о неразглашении, защитить от давления, которое так или иначе будет. Также необходимо собрать по несколько наблюдателей на участок (чтобы соблюсти демократичность процедур) с теми же вводными. 

Для обеспечения безопасности участков и членов комиссий необходимо скрыть их личности (ведь внимание к ним будет пристальным) разместить по вооруженному омоновцу или ВВшнику. И все это для того, чтобы «проверенные люди» списочным составом вошли в советы, с 0 результатом для системы в целом», — заявил Павел Усов.

«Самое главное, нужно найти более-менее адекватных кандидатов, которые своими «идеями» или отсутствием оных, не будут раздражать население и подогревать ненависть к Лукашенко. Глупый кандидат в условиях кризиса и террора — это очередной гвоздь в гроб режима. А где взять столько «адекватных» и проверенных кандидатов, которых еще и защищать придеться», — задается вопросом Павел Усов.

По его мнению, в сложившейся в Беларуси ситуации «любые выборы или референдум будут работать против власти, как в процессе их организации, так и по результатам». К этому добавляется фактор определенной непредсказуемости, обусловленной текущим кризисом.

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