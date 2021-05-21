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Митрополит Вениамин за БЧБ-флаг не вступится

Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин продолжает заочную полемику с политзаключенным Павлом Северинцем по поводу бело-красно-белого флага.


Напомним, что в христианстве бело-красно-белая цветовая гамма символизирует кровь Христа, пролитую за людей. Потому многие призывали церковь встать на защиту флага, за который сейчас судят и арестовывают людей. В частности, два письма митрополиту Вениамину написал политзаключенный Павел Северинец.

В эфире ОНТ прозвучал заочный ответ церковного иерарха.  

-  Если вспоминать историю, как появился бело-красно-белый флаг, то сама история, она показывает некоторую такую противоречивость, которая уже заложена. И изначально не говорилось о Христе, о том, что это символ христианской веры, когда образовывался флаг. Он использовался для других целей. Кроме того, известно, это из истории никак нельзя выбросить, это не забывается, что данный символ также использовали коллаборационисты во времена Великой Отечественной войны. И есть свидетели – если не живые, то те, которые от своих дедов, прадедов слышали об этом. И в отношении данной темы можно вспомнить, что фашистская свастика, она ведь по сути своей напоминает нам крест, и даже в учебниках дореволюционных и духовных семинариях указывалось на то, что это, по сути дела, гамматический крест. Но крест, который был у фашистской Германии, он никогда не отождествлялся с религиозным символом. И тут важно, чтобы мы также сознавали, что те символы, которые используются для подтверждения или обозначения каких-то политических моментов или расположения, не связывались воедино с религиозными подходами, темами, -- сказал он.
"Белорусский партизан"
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