Александр Федута: Смотреть белорусское телевидение – это форма пытки
Политолог Александр Федута, которого обвиняют в подготовке госпереворота и покушении на Александра Лукашенко, рассказал «Народной Воле» в очередном письме, какие "пытки" к нему применяют в СИЗО КГБ.
С перепиской пока по-прежнему есть трудности. Об этом говорит и сам Федута: «Наша почта работает из рук вон выборочно… Письма реально доходят трудно».
Как стало известно, Александр Иосифович недавно сменил камеру – сейчас он сидит вместе с одним известным финансистом.
«Я уже в трехместном «номере» нашего «отеля», – пишет он. – «Номер» с удобствами, «постояльцы» вполне интеллигентные. Мы ладим. Администрация особо не придирается, хотя и не либеральничает. Всё по инструкции, что не может не радовать».
Судя по письмам, регулярно смотрит белорусское телевидение. Но оно его не очень вдохновляет.
«Писать о белорусском телевидении не хочется, – пишет Федута. – Хотя смотрю его каждый вечер. Это единственная форма пытки, применяемая ко мне. Как если бы два часа в день заставляли принимать рвотное. Такой разгул бездарности! Впрочем, российское TV не намного лучше…
Спасаюсь чтением: Короткевич, Толстой, Голсуорси. Дочитываю «Сагу о Форсайтах». Умные собеседники. Один из сокамерников (уже бывший) впервые в жизни прочел главные трагедии Шекспира. Второй с моей подачи читает роман Альфреда де Виньи «Сен Мар» о заговоре против кардинала Ришелье и ехидно комментирует наш заговор. Хохочем все!»
Напомним, что доктор филологии и публицист Александр Федута - один из тех, кого обвиняют в заговоре против Александра Лукашенко. "Заговор" смешной, сроки грозят не смешные.
09:14 21/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение