Александр Федута: Смотреть белорусское телевидение – это форма пытки

С перепиской пока по-прежнему есть трудности. Об этом говорит и сам Федута: «Наша почта работает из рук вон выборочно… Письма реально доходят трудно».





Как стало известно, Александр Иосифович недавно сменил камеру – сейчас он сидит вместе с одним известным финансистом.









«Я уже в трехместном «номере» нашего «отеля», – пишет он. – «Номер» с удобствами, «постояльцы» вполне интеллигентные. Мы ладим. Администрация особо не придирается, хотя и не либеральничает. Всё по инструкции, что не может не радовать».





Судя по письмам, регулярно смотрит белорусское телевидение. Но оно его не очень вдохновляет.





«Писать о белорусском телевидении не хочется, – пишет Федута. – Хотя смотрю его каждый вечер. Это единственная форма пытки, применяемая ко мне. Как если бы два часа в день заставляли принимать рвотное. Такой разгул бездарности! Впрочем, российское TV не намного лучше…





Спасаюсь чтением: Короткевич, Толстой, Голсуорси. Дочитываю «Сагу о Форсайтах». Умные собеседники. Один из сокамерников (уже бывший) впервые в жизни прочел главные трагедии Шекспира. Второй с моей подачи читает роман Альфреда де Виньи «Сен Мар» о заговоре против кардинала Ришелье и ехидно комментирует наш заговор. Хохочем все!»





Напомним, что доктор филологии и публицист Александр Федута - один из тех, кого обвиняют в заговоре против Александра Лукашенко. "Заговор" смешной, сроки грозят не смешные.