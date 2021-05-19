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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Василевич: «Власть перекрывает возможность быть услышанным обществом любому, чья аудитория превышает 10 человек»

Виктория Василевич – о том, почему «дело TUT.BY» вообще не про налоги и к чему стремится власть, зачищая информационное поле в стране.

– TUT.BY закрыт, и удивительно, что он еще так долго проработал, – рассуждает эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич на Примусе. – Он был единственным белорусским новостным источником для ВСЕХ белорусов. Если нам нужно было получить какую-то внутрибелорусскую информацию, мы первым делом каждый, конечно, кликал именно на этот новостной портал, он был, что называется, на «короткой кнопке».

Теперь нас его лишили, и я абсолютно уверена в том, что, пока не сменится власть и форма правления в Республике Беларусь, этот портал не вернется. Остаются телеграм-каналы, Инстаграм, другие узкие возможности использования материалов журналистов, которые еще остаются на свободе.

И, конечно, нужно думать о том, каким образом защищать будущую Беларусь, в том числе погружаясь в информационный внутрибелорусский вакуум.

фото из открытого доступа

Возможно, сейчас какие-то российские пропагандистские каналы типа RT или ему подобных придут сюда и начнут вещание. Потому что полагаться на белорусские радиоканалы, которые аффилированы к власти, работают на нее и являются ее голосом, или телеканалы, которые перестали смотреть в Беларуси давным-давно, <режим> уже не может – они не навешивают достаточное количество лапши на уши населения, и нужна какая-то помощь.

Полагаю, мы начнем получать эту «помощь» из России и будем получать не в лоб, что все у нас хорошо, все развивается и ВВП растет, а каким-то окольным путем, что-то сродни врагам, которые лязгают гусеницами на наших границах, цитирует gazetaby.com
Почему я думаю, что речь идет о редакционной политике, о позиции журналистов и свободе слова, а не о налогах, как заявляют власти? Когда предприятие совершает какие-то налоговые ошибки или правонарушения, оно продолжает работать, проходит проверку, которая заканчивается тем или иным актом и, во-первых, устраняет эти нарушения, а во-вторых, погашает санкции и штрафы, которые выставляет государство согласно действующему законодательству.

 

 
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