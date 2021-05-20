Источник The Jerusalem Post в египетской службе безопасности, чья страна выступает посредником на переговорах, заявил, что, несмотря на договоренности сторон, «детали еще предстоит проработать». Источник Reuters в радикальном движении ХАМАС (базируется в секторе Газа) взаимное прекращение огня подтвердил. По его словам, оно начнется в 02:00 21 мая (время совпадает с московским). Однако на фоне сообщений о прекращении огня Армия обороны Израиля объявила, что на юге страны звучат сирены воздушной тревоги, пишет Новая газета.





При этом министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики ранее высказался о варианте, если бы Израиль объявил одностороннее прекращение огня. «Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся <…>. Но этого совершенно недостаточно», — сказал он (цитата по ТАСС).





Конфликт между израильскими властями и палестинцами обострился на фоне судебного процесса по вопросу о выселении нескольких арабских семей из домов, расположенных в Восточном Иерусалиме. У мечети Аль-Акса на Храмовой горе вспыхнули демонстрации.





Ситуация обострилась, когда 10 мая движение ХАМАС начало ракетный обстрел территории Израиля. С тех пор стороны конфликта ежедневно обмениваются ракетными ударами, а в городах Израиля со смешанным населением (таких, как Лод, Яффо, Хайфа) начались серьезные стычки евреев с арабами.





По сообщению минздрава Палестины, в результате ударов погибли не менее 232 палестинцев, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых людей, еще 1900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.



