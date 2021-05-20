В Беларуси признаны политзаключёнными еще 8 человек









Сычик осуждён на один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Пархимчик — на 2 года, Сечко — на 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Янковский — на год лишения свободы, Новик и Доморацкий — на 2 года, Давыдулин — на 1,5 года, житель — на 5 лет лишения свободы, сообщает лишенный аккредитации spring96.org.





Правозащитное сообщество заявляет, что преследование этих людей "носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключёнными". В заявлении требуется "немедленного пересмотра принятых в отношении них мер и судебных решений при исполнении права на справедливое судебное разбирательство", а также освобождения из-под стражи.







