Вдова основателя TUT.by Юлия Чернявская дома под домашним арестом
Вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская в настоящее время находится дома под домашним арестом, сообщила редакция портала вечером в четверг.
"У вдовы Юрия Зиссера Юлии Чернявской все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет. Она находится дома под домашним арестом. К ней относятся уважительно и корректно. Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении", - говорится в сообщении редакции.
Напомним, Чернявскую не видели с 18 мая. Сегодня днем она "нашлась" в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.
"Белорусский партизан"
21:03 20/05/2021
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