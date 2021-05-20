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Среди всех президентов Украины самый высокий рейтинг доверия у Зеленского. Самый худший у Януковича

У нынешнего президента Украины Владимира Зеленского самый высокий рейтинг доверия среди всех глав государства. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".



Зеленскому доверяют 46% украинцев, не доверяют – 51%.

Следом идут второй и первый президенты Украины Леонид Кучма (доверяют 36% опрошенных, не доверяют – 58%) и Леонид Кравчук (36% и 53% соответственно).

Третьему главе государства Виктору Ющенко доверяют 29% респондентов, 66% – нет. Пятому президенту, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 24% и 75% соответственно.

Худший показатель – у беглого экс-президента Виктора Януковича. Ему доверяют 15% украинцев, не доверяют – 82%.

Опрос проводился 16–18 мая среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Источник: Гордон
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