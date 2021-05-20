







Впрочем, как показывает опыт массовых акций протеста, которые захлестнули Беларусь в августе 2020 года после президентских выборов, военную технику белорусские власти использовали и раньше. Кроме того, Лукашенко распорядился обеспечить гарантии безопасности - вплоть до смены внешности - силовикам, госслужащим и даже провластным журналистам, пишет ex-press.by.





Подписанный Лукашенко документ "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларуси" устанавливает, что органы внутренних дел "при пресечении массовых беспорядков" могут применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику. "Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов", - отмечается в сообщении пресс-службы Лукашенко.





При задержании силовики также вправе проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Кроме того, власти получили право "запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки окружающей обстановки".

Независимый военный обозреватель Александр Алесин отмечает, что использование военной техники на акциях протеста было возможно и прежде, оно просто не было регламентировано: "Раньше был принцип: что не запрещено, то разрешено. Сейчас создается правовая основа для применения спецсредств и боевой техники".





Однако обозреватель полагает, что техника, которая используется внутренними войсками - бронетранспортеры, бронемашины и подобное - вряд ли будет использована против протестующих. "Тяжелая военная техника не будет эффективна для подавления протестов, разгона митинга и задержания отдельного демонстранта, - указывает Алесин. - Она скорее будет применяться для блокирования периметров, заграждения, перекрытия дорог и охраны важных объектов". А против протестующих, по его словам, как и раньше будут применять дубинки, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.





Новые правила, по мнению Алесина, ликвидируют тот правовой вакуум, которым пользовались белорусские силовики. "Если нет рамок, то они могут применять чрезвычайно жестокие меры и действовать по своему усмотрению и произволу. А сейчас, хоть это и не соответствует стандартам демократических стран, во всяком случае есть хоть какое-то регулирование", - говорит Александр Алесин. Ухудшить ситуацию для протестующих, как считает эксперт, новый закон вряд ли сможет, ведь силовики в Беларуси и так действовали очень жестко.





Недавно Лукашенко внес изменения и в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны”. Примечательное новшество - "защищаемые лица" и их близкие получат право сменить место службы и даже изменить внешность, если их безопасность нельзя обеспечить другим способом.

Военный обозреватель Алесин обращает внимание, что этот закон охватывает широкий круг лиц - защищать будут не только силовиков, военных и чиновников, но и провластных журналистов, то есть всех тех, кого власти считают своими защитниками.











