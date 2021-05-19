Что у Путина со здоровьем? Президента на встрече с чиновниками «задушил» кашель
Президент России Владимир Путин начал встречи с чиновниками по реализации поручений, озвученных в послании парламенту. На первой глава государства постоянно подкашливал - иногда его кашель заглушал доклад премьер-министра Михаила Мишустина.
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
На это обратил внимание «Московский комсомолец». Выступающий за Мишустиным докладчик - вице-премьер Дмитрий Чернышенко - позволил себе ремарку.
«Доброго здоровья», - пожелал он Владимиру Путину.
Во время послания парламенту 21 апреля президент постоянно кашлял. Его голос был слегка осипшим. Перед посланием Путин привился от коронавируса и не сообщил название вакцины, пишет udf.name.
19:35 20/05/2021
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