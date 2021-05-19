Что у Путина со здоровьем? Президента на встрече с чиновниками «задушил» кашель

Президент России Владимир Путин начал встречи с чиновниками по реализации поручений, озвученных в послании парламенту. На первой глава государства постоянно подкашливал - иногда его кашель заглушал доклад премьер-министра Михаила Мишустина.