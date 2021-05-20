+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Немецкий политик описал сценарий Третьей мировой: будет тихо

Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики, экс-премьер немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Гюнтер Эттингер порассуждал о перспективах Третьей мировой войны, которые ему представляются вполне реальными. В своей статье для Handelsblatt он высказал мнение, что новая мировая война в случае ее начала будет совершенно не похожа на все предыдущие конфликты.



Эттингер вспомнил наиболее громкие скандалы с кибератаками за последнее время. Так, он напомнил про взлом компьютера канцлера ФРГ Ангелы Меркель, атаки на Colonial Pipeline и Solarwinds в США, кидерпреступления против государственных структур ряда стран. В этих преступлениях, считает Эттингер, могут быть повинны "русские хакеры" (стоит отметить, что даже президент США Джо Байден заявлял о невиновности России в атаке на американский трубопровод, хотя и допускал, что сами преступники живут в РФ, а на слежке за Меркель поймали Вашингтон).

Фото: EN.WIKIPEDIA.ORG

Но кто бы на самом деле не стоял за кибератаками, именно так, убежден политик, будут вестись будущие войны, пишет mk.ru.

"Третья мировая будет идти не на суше, на воде и в воздухе, а виртуально, - пишет Эттингер. - Без танков и грохота пушек".

По мнению политика, наиболее сильными кибердержавами на данный момент являются РФ (ее Эттингер назвал самой мощной), США, Китай и Израиль, а также он упомянул Иран.

В этой связи политик призвал Берлин сфокусироваться на укреплении киберзащиты, так как национальные системы, на его взгляд, уже не поспевают за лидерами этой отрасли. При этом он указал, что ЕС в нынешний период - до 2027 года - выделил на защиту в киберпространстве только 1,5 млрд евро. Иными словами, на каждую из 27 стран-участниц в год приходится лишь менее 10 млн евро.

"Секретные киберармии Москвы и Пекина дрожат от страха, - резюмирует Эттингер. - Точнее надрываются от хохота".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]