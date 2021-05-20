Стало известно, когда озвучат приговор Северинцу и другим политзаключенным
Стало известно, когда в Могилеве озвучат приговор Павлу Северинцу и другим политзаключенным — 25 мая в 11.00, сообщает "Белсат". Их обвиняют в организации "массовых беспорядков". Процесс в Могилевском областном суде начался 12 мая, он закрыт даже для родственников.
Северинец — литератор, член оргкомитета по созданию партии БХД. Он находится в заключении с июня 2020 года. Вместе с ним судят Дмитрия Козлова, Ирину Счастную, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войнича, передает Еврорадио.
18:02 20/05/2021
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