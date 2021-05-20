Стало известно, когда озвучат приговор Северинцу и другим политзаключенным

Стало известно, когда в Могилеве озвучат приговор Павлу Северинцу и другим политзаключенным — 25 мая в 11.00, сообщает "Белсат". Их обвиняют в организации "массовых беспорядков". Процесс в Могилевском областном суде начался 12 мая, он закрыт даже для родственников.