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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Стало известно, когда озвучат приговор Северинцу и другим политзаключенным

Стало известно, когда в Могилеве озвучат приговор Павлу Северинцу и другим политзаключенным — 25 мая в 11.00, сообщает "Белсат". Их обвиняют в организации "массовых беспорядков". Процесс в Могилевском областном суде начался 12 мая, он закрыт даже для родственников.



Северинец — литератор, член оргкомитета по созданию партии БХД. Он находится в заключении с июня 2020 года. Вместе с ним судят Дмитрия Козлова, Ирину Счастную, Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Максима Винярского и Андрея Войничапередает Еврорадио.
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