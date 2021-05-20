Зеленский: Я не знаю, кто убийца Шеремета













Об этом он заявил 20 мая на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности.





"Поверьте, если бы я знал, я бы сделал все, даже то, что вне закона, чтобы этих людей арестовать. Кто эти люди? Те, кто сейчас под следствием, или другие? Или кто-то из этих плюс другие? Я не знаю, говорю вам откровенно", – подчеркнул глава государства.





Корреспондент "Украинской правды" уточнил, есть ли у правоохранительных органов информация об убийце Шеремета. Зеленский на это сказал, что ему жаль, что он тогда не был президентом.





"Может, тогда бы эти органы, которые, возможно, были причастны к этому, не сделали бы этого", – отметил он.





Зеленский сказал, что сожалеет о смерти любого журналиста.





"Я не хочу, чтобы это изменилось, но при моей каденции ни один журналист не ушел из жизни", – подчеркнул президент.





В случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве журналиста Шеремета, Зеленский будет обсуждать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым вопрос о его отставке.





Напомним, что основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Скоро будет пять лет, как его нет с нами. В Украине многие не уверены, что сейчас судят истинных виновников его смерти.