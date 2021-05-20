Венедиктов знает: Газпромбанк не будет покупать гособлигации Беларуси пока Бабарико в тюрьме
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Газпромбанк не будет участвовать в покупке государственных облигаций Республики Беларусь до освобождения Виктора Бабарико.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Газпромбанк не будет покупать белорусские гособлигации на Московской бирже до освобождения экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. И другим не посоветует», — написал он.
Заметим, что 66% акций радиостанции «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу».
И напомним, что власти Беларуси, за неимением других возможностей хотят разместить в России в 2021-2023 годах облигации на 100 млрд российских рублей (более 1 млрд долларов).
Правда, эксперты и без того сомневаются в возможности такого заимствования на российском рынке, а без участия Газпромбанка и подавно это становится практически из области фантастики.
15:19 20/05/2021
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